Еда из насекомых оказалась полезнее, чем мясо. Но россияне откажутся от жуков

Россиянам пророчат новые виды продуктов, в составе которых будут насекомые. Пользы от такой еды немало: обилие витаминов, быстрое усвоение и отсутствие холестерина. Но российский покупатель может не оценить нововведение.

Через несколько лет россияне смогут перейти на еду из насекомых, написало РИА «Новости». По словам управляющего партнера венчурного фонда Fuel for Growth Андрея Зюзина, уже скоро появятся выпечка, растительное и клеточное мясо из белка насекомых.

Эксперт добавил, что пока в России используют насекомых для корма животных и рыб на производстве. Однако уже есть компании, которые намерены производить в стране макароны, муку и выпечку с добавлением белка из насекомых.

Но не только насекомые могут разнообразить наш рацион. Людям также предсказали появление еды, напечатанной на 3D-принтере. По мнению представителей Национальной технологической инициативы, уже к концу этого десятилетия россияне смогут самостоятельно печатать мясо из растительного белка или из предварительно культивированных клеток мяса.

Спорный тренд

Пища из насекомых стала как никогда актуальна, считают эксперты. Сейчас уже есть несколько стартапов, которые специализируются на создании различных продуктов из жуков. Диетолог Елена Соломатина рассказала «360», что интерес к такому альтернативному питанию объясняется тем, что выращивать крупный рогатый скот стало проблематично и трудоемко.

Часто бывает, что скот болеет и приходится добавлять что-то в корм или колоть антибиотики. Это негативно сказывается на здоровье человека, возникает антибиотикорезистентность Елена Соломатина.

Диетолог также отметила, что белок из жуков усваивается намного быстрее, чем белок из говядины. Насекомые не содержат холестерина и богаты железом, медью, цинком, марганцем и витаминами группы B. Кроме того, жуки, в отличие от крупного рогатого скота, не страдают от схожих с человеческими заболеваниями.

Несмотря на пользу жуков, до сих пор неизвестно, сможет ли такая альтернативная еда прийтись по вкусу российскому покупателю. По словам Елены Соломатиной, единственный минус — это непривычность для потребителей. По мнению эксперта в антикризисном управлении ресторанной индустрии Андрея Грязнова, в России иная культура потребления, а старшее поколение нововведение вряд ли оценит.

«У нас это вызовет отвращение, мы ведь будем понимать, что именно мы едим. Но будут и те, кто последует модному тренду», — добавил эксперт.

Насекомоядные страны

Как известно, все новое — это давно забытое старое. Римский энциклопедист Плиний Старший описывал излюбленное блюдо аристократов — личинки жуков с вином. А философ Аристотель писал в своих трудах о правильном времени, когда нужно собирать личинки цикад для еды.

Традиция употребления жуков в пищу сохранилась во многих странах. Среди них Китай, Таиланд, Мексика и африканские страны.

Жители Таиланда, например, любят перекусывать кузнечиками, сверчками и древоточцами. Насекомых выдерживают и обжаривают в воке до появления хрустящей корочки. Они не гнушаются и яйцами муравьев.

В Мексике жуков готовят в нескольких видах: зажаренными, с маслом и даже покрытыми шоколадом. Но самое необычное мексиканское блюдо — это ликер, который подают вместе с червяком.

В Китае насекомых считают за деликатес. Местная кухня включает в себя множество альтернативных блюд — от сваренных водных клопов до живых скорпионов. Азиатские гурманы наслаждаются жареными личинками пчел и шелкопрядов, а с приходом зимы китайцы балуют себя супом из муравьев.