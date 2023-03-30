Общество 30 марта 2023, 03:59 МТС впервые за 17 лет обновит свой логотип РБК: МТС заменит яйцо на логотипе красным квадратом РИА «Новости»

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Новый логотип МТС будет представлять собой квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Об этом РБК сообщил президент компании Вячеслав Николаев.

По его словам, этот вариант эмблемы будут применять для основного предложения компании, а в варианте логотипа для дочерних компаний и суббрендов у квадрата будет отсекаться угол, на котором будет размещаться изображение.

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Компания МТС поместила яйцо на свой логотип в 2006 году, в течении 17 лет его дизайн практически не менялся. Николаев также рассказал, что популярный слоган — «Быть лучше каждый день» — решили оставить без изменений.

Руководство МТС также отметило, что речь идет не просто о ребрендинге, в планах компании продолжать смену собственного позиционирования на рынке в пользу экосистемы.

Ранее финская компания Nokia объявила о ребрендинге. Впервые за почти 60 лет производитель представил новый логотип и обновленную стратегию. Дизайнеры поменяли шрифт написания названия, а также сделали «усечение» букв «N» и «K». Цвет бреда сменили с привычных синих тонов на фиолетово-бирюзовые.