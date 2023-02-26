Мир 26 февраля 2023, 21:14 Nokia проведет первый за 60 лет ребрендинг Финская компания Nokia впервые за 60 лет обновила свой логотип РИА «Новости»

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Финская компания Nokia впервые за почти 60 лет объявила о ребрендинге — производитель представил новый логотип и обновленную стратегию. Новость опубликовали на сайте компании.

В Nokia рассказали, что большинство людей продолжают ассоциировать бренд с мобильными телефонами, тогда как с этой отраслью бизнеса компания попрощалась уже почти 10 лет назад. Сегодня компания занимается производством бизнес-технологий –телекоммуникационного оборудования для мобильных, широкополосных и IP-сетей. Ребрендинг должен заявить потребителям о новой стратегии компании.

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«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, он демонстрирует ее ценности и цели. Он станет символом сотрудничества», — отметили в пресс-релизе.

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Дизайнеры поменяли шрифт написания названия, а также сделали «усечение» букв «N» и «K». Сменились и цвета бреда. Теперь сайт оформлен не в привычных синих тонах, а в фиолетово-бирюзовых.

Сайт компании Nokia

В апреле 2022 года Nokia объявила о решении уйти с российского рынка. Однако в компании пообещали продолжить обслуживать нынешние инфраструктурные проекты в России.