Две дамы подрались в книжном из-за книги психолога Литвиненко. И он им ответил | 360°

Эксклюзив 06 сентября 2022, 15:27 (обновлено: 06 сентября 2022, 17:02) Поделиться Telegram

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Viber Две дамы подрались в книжном из-за книги психолога Литвиненко. И он им ответил Психолог Литвиненко назвал вопиющей ситуацией драку двух женщин из-за его книги

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В Москве две женщины в магазине устроили скандал с дракой из-за книги психолога Филиппа Литвиненко. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Сам автор в интервью изданию назвал ситуацию вопиющей, но добавил, что покупательниц «можно понять».

На ролике видно, как девушка в бежевом пальто идет по направлению к кассе с двумя книгами, а вторая покупательница преследует ее и требует отдать одну из них. Женщины перешли на оскорбления, после чего завязалась небольшая драка.

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«Уйди, пожалуйста, отсюда! Что ты смотришь на меня и ходишь за мной? Найди в другом месте!» — возмутилась обладательница двух экземпляров книги. Ее оппонентка заявила, что в магазине больше нет этих книг.

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В ситуацию вмешалась продавец. Она предложила обделенной покупательнице оформить интернет-заказ. Девушка согласилась заказать книгу, и на этом конфликт завершился.

Драка за книгу является вопиющей ситуацией, заявил «360» автор произведения, психолог Филипп Литвиненко.

«С одной стороны, ситуация вопиющая. С другой стороны, женщин можно понять. Любая нормальная современная женщина хочет себе нормального достойного мужчину, хорошие отношения и готова за это бороться», — прокомментировал стычку специалист.

По его словам, в этом нет ничего плохого. Литвиненко напомнил: когда женщина ошибается в выборе мужчины, ей сложно вступать в новые отношения.

«Чтобы спасти наших женщин от всех этих неприятных ситуаций, и написана эта книга», — резюмировал автор.

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