Эксклюзив 15 декабря 2023, 10:24 «Можно начинать забывать». Синоптик Шувалов — об уходящем из Москвы циклоне «Ваня» Синоптик Шувалов спрогнозировал уход циклона «Вани» из Москвы и начало оттепели Сайт мэра и правительства Москвы

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Из Москвы в ближайшее время уйдет южный циклон «Ваня» и придет оттепель. В воскресенье воздух прогреется до 0…+2 градусов, поделился в разговоре с «360» руководитель центра «Метео» Александр Шувалов.

«Об этом циклоне можно начинать забывать. Сегодня днем его центр пройдет чуть южнее Москвы. Зона самых интенсивных снегопадов уже покинула столицу и область. В ближайшую неделю их не будет, придет оттепель», — рассказал он.

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По его словам, в столице выпало от восьми до 13 миллиметров осадков, что составило около пятой части месячной нормы.

Шувалов добавил, что весь снег не растает, так как его выпало достаточное количество. Столбики термометров поднимутся в Москве до 0…+2 градусов в воскресенье, а в субботу еще будут стоять морозы, — -10…15 градусов ночью, днем до — 8.

По прогнозу другого синоптика, Михаила Леуса, сегодня подует юго-восточный ветер с переходом на западный скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба, но останется в пределах нормы.