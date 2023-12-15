Москва 15 декабря 2023, 09:22 Снегопад в Москве стихнет. Синоптик дал прогноз на два дня Синоптик Леус: снегопад в Москве закончится к вечеру 15 декабря Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Активный циклонический вихрь принес в Москву новый снегопад. Метель стихнет к полудню и прекратится ближе к вечеру 15 декабря, объявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Центральная часть активного циклонического вихря пройдет через Москву с юго-запада на северо-восток. Михаил Леус предупредил, что это принесет новый снегопад, особенно сильный с утра.

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«Ослабление осадков ожидается около полудня, а прекращение после 17-18 часов. Температура воздуха -5…-7 градусов, в Подмосковье -3…-8 градусов», — сообщил он.

По прогнозу синоптика, подует юго-восточный ветер с переходом на западный скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 746 миллиметров ртутного столба, но останется в пределах нормы.

Михаил Леус сообщил, что в субботу местами пройдет небольшой снег. Столбик термометра покажет -5…-7 градусов.

Большое количество осадков принес южный циклон «Ваня». За сутки выпала пятая часть климатической нормы для декабря. «360» показал последствия непогоды.