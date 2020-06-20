Москву затопил ливень. Особенно досталось Варшавскому шоссе

Сильный ливень подтопил в Москве отрезок Варшавского шоссе рядом со станцией метро «Южная». Автолюбителей попросили менять свой маршрут. Об этом написал в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Сначала проезжую часть подтопило на Варшавском шоссе, в районе пересечения с Дорожной улицей. Из-за этого проехать можно было только по левым рядам в обоих направлениях.

«Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда!» — говорится в сообщении ЦОДД.

Вскоре реки образовались и в районе дома 26 на улице Подольских Курсантов, а также в Булатниковском проезде у железнодорожной станции Бирюлево-Товарная. Движение перекрыли. Представители организации дорожного движения призвали автовладельцев заранее строить маршрут.

В результате образовался затор протяженностью 3,5 километра, сообщил сайт kp.ru. По информации «Яндекс.Пробки», средняя скорость потока на этом участке не превышает пяти километров в час.

«Полностью перекрыты полосы движения в одном из направлений, скопилась чудовищная пробка», — рассказали очевидцы издания.

Дождь в Москве закончится только в первой половине ночи. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщило РИА «Новости».

«В разных районах города они закончатся по-разному, но в целом дожди в столице закончатся в первой половине ночи», — отметил он.

Мощный ливень с градом обрушился на Москву днем 20 июня. В разных районах интенсивность осадков отличается. Больше всего пострадали южные районы столицы — Чертаново и Бирюлево. Синоптики предупредили о грозе со шквалистым усилением ветра до 15–20 метров в секунду. Однако на следующей неделе метеорологи обещают +20 градусов и без осадков.