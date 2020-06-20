МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, с 11:00 20 июня по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС напомнили, что в это время важно соблюдать правила — лучше всего отказаться от поездок на машине, не парковаться под шаткими конструкциями, а во время грозы не приближаться к водоемам и не прятаться под деревьями. Лучше всего переждать непогоду внутри зданий.

Накануне в Москве и некоторых районах Подмосковья прошел сильный ливень, и многие улицы затопило. Люди делились впечатлениями в социальных сетях.

На следующую неделю синоптики прогнозируют некоторое похолодание, но дожди и грозы не планируются.

Ранее в Москве подсчитали, что за первые 10 дней выпало уже 90% месячной нормы осадков.