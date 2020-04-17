Москву продезинфицируют в четвертый раз

Коммунальщики обработают дороги, тротуары, дворы, парковки специальными дезинфицирующими препаратами. Особое внимание уделят пространствам перед входом в метро, автобусным остановкам, транспортно-пересадочным узлам, территориям медучреждений. Кроме того, работы пройдут в МФЦ, на станциях водоподготовки и очистки сточных вод, в общественных туалетах.

Всего по улицам Москвы проедут 4,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники. Заммэра отметил, что все применяемые средства безопасны для людей и животных.

Также московские власти следят за дезинфекцией многоквартирных домов и подъездов. Там обрабатывают домофоны, перила, почтовые ящики, лифты, мусоропроводы, окна.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются», — подчеркнул Бирюков.

За последние сутки в Москве зарегистрировали еще 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице COVID-19 нашли у 18 105 человек. По последним данным, в России заболели более 32 тысяч граждан.