Ливни и град пришли в Москву из Подмосковья

Вечером среды в некоторых районах Москвы начался ливень, к которому добавился град. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сильные дожди накрыли практически всю столицу. Фронт уже переместился на Московскую область.

Сервис «Яндекс.Погода» по состоянию на 22:50 уточнил, что на улице облачно с прояснениями. В течение часа снова ожидаются осадки.

Источник фото: «Яндекс.Погода»

Пользователи Сети поделились снимками сгустившихся над Москвой туч, сравнив погоду с фантастическим пейзажем.

«А тем временем тучи сгущаются над Мордором», — написали очевидцы.

Ранее град выпал и в Подмосковье — в Рузском городском округе. В этой части Московской области дождь лил целый день.