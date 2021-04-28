Град выпал на западе Подмосковья. Видео

В Рузском городском округе выпал град. В этой части Подмосковья в среду целый день дождь, а к вечеру он может дойти и до Москвы.

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Погода в Москве и Московской области испортилась еще на прошлой неделе. Практически каждый день идут дожди. В Москве сейчас около 10 градусов тепла, но к вечеру в столице тоже ожидаются осадки.

«Погода на этой неделе будет неустойчивой. Она будет и вполне комфортной, как мы ощутим завтра. Атмосферное давление подрастет. Днем будет появляться солнышко. Ночная температура в Москве +1…+3, дневная — +11…+13 градусов», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, температура в столичном регионе остается на два-три градуса ниже нормы. А к 30 апреля она испортится еще сильнее.

«Ночью начнется небольшой дождь, к вечеру он усилится, достигнет хорошей интенсивности. Фон температуры практически не изменится. Днем будет ветрено, 12-17 метров в секунду», — уточнила Позднякова.

В целом майские праздники не порадуют хорошей погодой. В Москве на следующей неделе должно выпасть до 70% месячной нормы осадков.