Москву и Подмосковье предупредили о грозе и порывистом ветре

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о грозе с дождем и порывистым ветром до ночи. Предупреждение опубликовали главки МЧС.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в ближайшие 1-3 часа до 21:00 7 июня по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза», — сообщили в пресс-службе подмосковного МЧС.

Спасатели предупредили, что порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В пресс-службе столичного главка МЧС сказали ТАСС, что в Москве ухудшение погоды тоже наступит в течение 1-3 часов, предупреждение будет действовать до 21:00.

В МЧС посоветовали по возможности оставаться во время грозы дома. На улице от непогоды не стоит укрываться под одиночными деревьями.

В Москве и области в воскресенье до 26 градусов выше нуля, ожидается дождь. Ночью температура опустится до 15 градусов, по прогнозу Гидрометцентра, осадков не будет. В понедельник будет до +28, возможен небольшой дождь.