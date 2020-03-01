Москву и область ждет «атлантическое тепло» на первой неделе марта

Первая неделя весны порадует москвичей и жителей Подмосковья теплом — столбик термометра не опустится ниже нуля ни днем, ни ночью. Несмотря на это, возможны и снег, и дождь.

Об этом RТ рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она рассказала, что в начале недели жителей столицы ждут небольшие осадки. Но уже тогда температура перестанет опускаться ниже нулевой отметки как днем, так и ночью. В понедельник столбик термометра поднимется до +5…+6 градусов. В следующие дни температура продолжит медленно расти.

5–6 марта температура будет порядка +6…+7 °С. Не исключено, что 6 марта температура будет близка к рекордно высоким значениям для этих чисел марта. К нам идет упорное атлантическое тепло. Это не значит, что осадков не будет. Также возможны мокрый снег и дождь Татьяна Позднякова.

Ранее жителям Москвы уже пообещали аномальное тепло в праздничный день. 8 марта температура поднимется до +9 градусов.