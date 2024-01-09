Общество 09 января 2024, 23:08 Москвичка родила дочь в метро на станции «Нагатинская» Женщина родила девочку в московском метро на станции «Нагатинская» РИА «Новости»

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Женщина родила на станции «Нагатинская» московского метрополитена. Публикацию об этом разместили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Сегодня вечером на станции метро „Нагатинская“ родилась девочка. Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов», — рассказали в ведомстве.

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Представители дептранса отметили, что новорожденный появился на свет до приезда врачей. Дежурный по станции действовал четко по инструкции. Он вызвал медиков и закрыл место на станции с роженицей. Весь процесс сотрудник был рядом и помогал женщине. С ребенком и новоиспеченной мамой все хорошо.

Похожая история случилась в Москве в 2020 году. Женщина родила ребенка на станции «Электрозаводская». Роды у матери приняли работники метро и сотрудники полиции. В соцсетях опубликовали видеозапись со счастливой москвичкой. На кадрах видно, как сотрудница правоохранительных органов держит новорожденного, а очевидцы оказывают помощь родившей женщине.