Во дворе жилого дома на северо-западе Москвы на деревьях появились куски свиной шкуры. Подарки синичкам развесила местная жительница. Зрелище получилось не для слабонервных.

«Выглядит кошмарно. Как кого-то расчленили и развесили. На уровне роста человека это все висит и вызывает чисто эстетический шок», — написала пользовательница Tala Do в местной группе в Facebook.

Она выложила фото свисающих кусков свиной кожи и рассказала, что полюбоваться на все это можно у дома № 78 по Ленинградскому проспекту.

«Это весна так действуют на людей? И куда жаловаться на это безобразие?» — спрашивает автор поста.

По словам пользовательницы, шкуры прикрепила к деревьям жительница соседнего двора. Свой собственный двор она украшать не стала.

Источник фото: Facebook

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