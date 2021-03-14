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    14 марта 2021, 22:49

    Москвичка развесила во дворе свиные шкуры — кормить синиц и пугать прохожих

    Кирилл Фролов

    Во дворе жилого дома на северо-западе Москвы на деревьях появились куски свиной шкуры. Подарки синичкам развесила местная жительница. Зрелище получилось не для слабонервных.

    Москвичка развесила во дворе свиные шкуры — кормить синиц и пугать прохожих

    «Выглядит кошмарно. Как кого-то расчленили и развесили. На уровне роста человека это все висит и вызывает чисто эстетический шок», — написала пользовательница Tala Do в местной группе в Facebook.

    Она выложила фото свисающих кусков свиной кожи и рассказала, что полюбоваться на все это можно у дома № 78 по Ленинградскому проспекту.

    «Это весна так действуют на людей? И куда жаловаться на это безобразие?» — спрашивает автор поста.

    По словам пользовательницы, шкуры прикрепила к деревьям жительница соседнего двора. Свой собственный двор она украшать не стала.

    Источник фото: Facebook

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