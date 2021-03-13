Французская актриса разделась на кинопремии «Сезар», протестуя против ковидных мер

В этом году вручение премии «Сезар» запомнилось необычной выходкой французской актрисы Корин Масьеро. Она разделась на сцене в знак протеста против закрытия в связи с пандемией коронавируса культурных учреждений Франции.

На сцену 57-летняя Масьеро вышла в костюме осла. Он выглядел как шкура животного, а она — как будто вылезла из его внутренностей. Лицо и тело актрисы было вымазано красной краской. В таком виде она высказалась в поддержку артистов, которые проводят бессрочную акцию и требуют открытия культурных учреждений во Франции. В конце речи она предстала перед публикой голой.

«Сейчас мы такие — абсолютные голые», — так она описала сегодняшнее состояние культуры.

На груди Масьеро была надпись: «Нет культуры — нет будущего», на спине — «Верни нам искусство, Жан». Вероятно, эти слова были адресованы к премьер-министру страны Жану Кастексу.

Церемония вручения премии «Сезар» проходит ежегодно. Ее вручает Французская академия кинематографических искусств и техники. В этом году триумфатором стала картина «Счастливо оставаться» Альбера Дюпонтеля. Трансляцию церемонии вел Canal+. Мероприятие прошло в парижском концертном зале «Олимпия».