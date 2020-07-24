Москвичка более тысячи раз нарушила ПДД и получила штрафы на 1 млн рублей

Москвичка более тысячи раз нарушила правила дорожного движения. Общая сумма штрафов составила более миллиона рублей. В итоге злостную нарушительницу задержали сотрудники ДПС.

Женщину задержали в Новой Москве, когда она ехала на автомобиле Mazda. На нее составили 113 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

«Согласно сведениям базы данных Госавтоинспекции, за ней числится 1076 нарушений правил дорожного движения на общую сумму более одного миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Все материалы инспекторы отправили на рассмотрение в суд. После принятия решения женщину могут привлечь к ответственности. Автомобиль жительницы эвакуировали и передали службе судебных приставов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила ввести штрафы для мотоциклистов за езду между рядами. Речь идет о суммах три тысячи рублей за параллельную езду и порядка 15 тысяч — за лавирование между рядами. В качестве альтернативы предложили лишать мотоциклистов прав на срок от двух месяцев до полугода.