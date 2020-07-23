Шкуматов увидел в штрафах за лавирование между рядами смерть мотодвижения

Законопроект о штрафах для мотоциклистов за то, что они лавируют между рядами машин, фактически делает передвижение на этом виде транспорта бессмысленным. Об этом заявил в беседе с «360» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Он отметил, что предлагаемый законопроект фактически вводит прямой запрет на езду на мотоцикле. Останутся только несколько групп идейных байкеров, но это тоже далеко не факт.

При этом он отметил, что никто не думает, как достаточно просто увеличить безопасность мотоциклистов.

Например, их давно пора допустить на выделенные полосы. Почему этого не сделано до сих пор, для меня это загадка. Почему мотоциклист, который едет между рядами и это опасно, но при этом его не допускают на выделенные полосы, на которых никого нет Петр Шкуматов координатор движения «Общество синих ведерок».

Эксперт отметил, что очень скептически оценивает принятие этой инициативы. Он согласился с мнением, что движение на мотоцикле — это опасно, но нельзя полностью запрещать этот вид транспорта, обещая за его использование серьезные штрафы.

По словам Шкуматова, начинать надо с корректировки правил дорожного движения. В частности, позволить мотоциклистам выезжать на те же выделенные полосы, разрешить ехать между рядами автомобилей, соблюдая ряд условий.

«Только потом можно думать об административных моментах. Без урегулирования этого вопроса сейчас, если примут такую поправку, это фактически смерть мотодвижения», — подытожил Петр Шкуматов.

Законопроект о введении штрафов для мотоциклистов внесла депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она предложила штрафовать на три тысячи рублей за параллельную езду и до 15 тысяч — за лавирование между рядами. В качестве альтернативы в документе говорится о лишении водительских прав на срок от двух месяцев до полугода.

По словам Бессараб, количество погибших мотоциклистов в авариях в 30 раз больше, чем автолюбителей. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно принимать серьезные меры.