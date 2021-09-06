Жители Москвы пожаловались, что после повторной прививки от коронавируса у них не продлеваются цифровые ковид-сертификаты. Об этом написала газета «Коммерсант».

Москвичи без обновления срока действия ковид-сертификата не могут получить бонусы от работодателей или посетить страны, требующие полугодового сертификата. Например, для поездки в Эстонию нужно сделать прививку не раньше чем за полгода до приезда.

О том, что срок действия сертификата не обновляется после ревакцинации, изданию рассказала сотрудница одной из IT-компаний. При этом она указала, что у коллег в Санкт-Петербурге таких проблем нет. Собеседница издания сообщила, что ей продлили сертификат только через три недели. Она неоднократно обращалась в поддержку ЕМАИС.

Представители ЕМИАС подтвердили газете, что срок действия сертификата в случае ревакцинации сейчас действительно не обновляется. Но в техподдержке сообщили, что в ближайшее время условия продления могут быть пересмотрены.

Аналитик компании Zecurion Владимир Ульянов предположил, что проблема может крыться в совместимости информационных систем, которые используются в процессе.

Ранее в Минздраве назвали условие возвращения к доковидной жизни.