facebook_pixel
    04 сентября 2021, 04:09

    Условие возвращения к доковидной жизни назвали в Минздраве

    Дарья Бунякова

    Возвращение к доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

    Условие возвращения к доковидной жизни назвали в Минздраве

    «Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — сказал Фисенко в кулуарах Восточно экономического форума (ВЭФ). Цитату привел ТАСС.

    Первый замминистра призвал всей жителей страны пройти вакцинацию от ковида. Он напомнил, что Россия первой в мире смогла разработать препарат от коронавируса, зарегистрировать ее и вывести на рынок.

    «За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе», — подчеркнул Фисенко.

    Ранее первый замминистра здравоохранения рассказал, что возможные побочные эффекты после повторной вакцинации ничем не отличаются от проявлений после первого укола. Он отметил, что все возможные побочки описаны в инструкции к каждой вакцине.

    Восточный экономический форум стартовал 2 сентября. Мероприятие проходит во Владивостоке до 4 сентября.