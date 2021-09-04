Условие возвращения к доковидной жизни назвали в Минздраве

Возвращение к доковидной жизни во многом зависит от самих россиян. Об этом заявил первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

«Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни», — сказал Фисенко в кулуарах Восточно экономического форума (ВЭФ). Цитату привел ТАСС.

Первый замминистра призвал всей жителей страны пройти вакцинацию от ковида. Он напомнил, что Россия первой в мире смогла разработать препарат от коронавируса, зарегистрировать ее и вывести на рынок.

«За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе», — подчеркнул Фисенко.

Ранее первый замминистра здравоохранения рассказал, что возможные побочные эффекты после повторной вакцинации ничем не отличаются от проявлений после первого укола. Он отметил, что все возможные побочки описаны в инструкции к каждой вакцине.

Восточный экономический форум стартовал 2 сентября. Мероприятие проходит во Владивостоке до 4 сентября.