Стало известно, почему мишленовские рестораны не будут доставлять еду на дом

PR-директор SAVVA (одна звезда Michelin) и Сhef’s table Artest (две звезды) Кристина Жегунова рассказала, что на период нерабочих дней в Москве, который продлится до 7 ноября, рестораны со звездами Мишлен предпочли закрыться и исключить доставку еды на дом. Об этом она сообщила «Газете.ru».

«Рестораны такого уровня обычно не делают доставку, потому что их еда не предназначена для того, чтобы 40 минут куда-то ехать, и мы не можем гарантировать ее качество, отдав курьерам. Тем более, что каждому блюду необходимо сопровождение — презентация блюда шефом или официантом», — сообщила PR-директор.

Она отметила, что в таких заведениях сотрудники расценили локдаун как возможность отдохнуть и взять небольшую передышку. Жегунова призналась, что после вручения звезд Michelin посадка в ресторанах увеличилась в три раза.

«Это стало большой нагрузкой на всех — и для поваров, которые теперь приходят раньше, а уходят позже, и для официантов, у которых уменьшилось количество выходных», — объяснила она.