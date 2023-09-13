Общество 13 сентября 2023, 11:00 Москвичи стали чаще отдавать вещи на переработку Число запросов в московский сервис «Вывоз ненужных вещей» выросло на 52% Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления»

Читать 360tv в

Этим летом москвичи сдали на утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» более семи тысяч ненужных предметов — на 52% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили на портале столичной мэрии.

Кроме того, общее число обращений за лето выросло более чем на 50%. Среди наиболее часто сдаваемых предметов были холодильники, стиральные машины и газовые плиты.

Реклама

Большинство вещей можно вывезти бесплатно, а в одной заявке — указать несколько предметов. Среди принимаемых на утилизацию вещей есть старая мебель, духовые шкафы, плиты, автомобили, мотоциклы и макулатура.

При этом 85% сдаваемых предметов получат вторую жизнь. Обработанные материалы, такие как металлы, пластик, стекло и резина, используют в производстве автомобилей, сантехники, мебели и металлопроката. Дерево и ткани превратят в обивочные и упаковочные материалы. Эти меры помогут снизить негативное влияние на окружающую среду и будут способствовать устойчивому потреблению ресурсов.

Ранее Лобня вошла в пятерку городских округов Подмосковья по снижению жалоб в сфере ЖКХ.