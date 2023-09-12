12 сентября 2023, 16:18
Лобня вошла в топ-5 городских округов Подмосковья по снижению жалоб в сфере ЖКХ
На прошлой неделе Госжилинспекция Подмосковья обработала около 8,1 тысячи обращений жителей по вопросам содержания многоквартирных домов. Заявок стало меньше в 20 городских округах. Лобня вошла в топ-5 по этому показателю, количество жалоб в муниципалитете сократилось на 25%.
За короткое время управляющие компании Подмосковья выполнили работы по более 5,2 тысячи жалоб. Остальные планируют закрыть в ближайшие сроки.
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Глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Ресурс поможет оперативно решить жилищно-коммунальные проблемы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Лобня
Госжилинспекция Подмосковья
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