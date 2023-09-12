Подмосковье 12 сентября 2023, 16:18 Лобня вошла в топ-5 городских округов Подмосковья по снижению жалоб в сфере ЖКХ Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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На прошлой неделе Госжилинспекция Подмосковья обработала около 8,1 тысячи обращений жителей по вопросам содержания многоквартирных домов. Заявок стало меньше в 20 городских округах. Лобня вошла в топ-5 по этому показателю, количество жалоб в муниципалитете сократилось на 25%.

За короткое время управляющие компании Подмосковья выполнили работы по более 5,2 тысячи жалоб. Остальные планируют закрыть в ближайшие сроки.

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Глава региональной Госжилинспекции Ольга Федина напомнила, что направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Ресурс поможет оперативно решить жилищно-коммунальные проблемы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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