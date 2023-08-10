Общество 10 августа 2023, 18:20 Москвичи стали чаще одновременно сдавать и снимать жилье «Инком-недвижимость»: доля двойной аренды в Москве достигла 27% © Depositphotos.com / Artur Verkhovetskiy

Читать 360tv в

Доля двойной аренды — когда человек одновременно и сдает, и снимает квартиру — в столице составила 27%. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на аналитиков «Инком-недвижимости».

В 2021 году доля двойной аренды составляла 20%, а в 2022 году — 17%. Эксперты связали рост показателя с подорожанием ипотеки.

Финансовая нестабильность заставляет часть граждан с опасением относиться к использованию жилищного кредитования и способствует популярности двойной аренды: выросшая семья может сдать маленькую квартиру и снять побольше. Оксана Полякова Заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость»

Таким образом, 25% арендаторов используют такую схему как альтернативу ипотеке. Сдавать более дорогое жилье и снимать низкобюджетное для получения дохода предпочли 30% агентов. Кроме того, зачастую семьи и родственники совместно арендуют многокомнатные квартиры, сдавая одно- и двухкомнатные. Их доля составила 15%.

Около 10% альтернативных арендаторов — это мобильные семьи или молодежь, сдающие свои квартиры и арендующие жилье в других районах.

Ранее риелтор Екатерина Никитина предупредила о подорожании новостроек в Москве в течение двух месяцев.