Москва 10 августа 2023, 17:46 Риэлтор предупредила о подорожании новостроек в Москве Риэлтор Никитина: цены на новостройки в Москве могут вырасти в течение двух месяцев Строительство.RU

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В течение двух месяцев в столице можно ожидать роста стоимости новостроек. Об этом сообщила РИАМО вице-президент «Гильдии риэлторов Москвы» Екатерина Никитина.

По ее словам, это связано с повышением курса валют. При этом изменения начнут отражаться на ценах на жилье только спустя время. Рост цен на квартиры составит 0,5-1% в ближайшие 1-2 месяца.

Ожидать роста цен на новостройки в ближайшие дни или несколько недель не стоит. Тем не менее нужно понимать, что если доллар останется на текущем уровне или продолжит дорожать, то это обязательно отразится на стоимости недвижимости, особенно новой. Екатерина Никитина

Эксперт также отметила, что некоторые российские девелоперы до сих пор закупают стройматериалы за границей за валюту. Если курс продолжит расти, это может привести к удорожанию себестоимости строительства и, в конечном итоге, к росту цены за квадратный метр жилья.

С начала года цены на вторичное жилье в России уже выросли на 12%.