Москвичи с коронавирусом будут получать медпомощь по новой схеме

В Москве начали действовать новые алгоритмы ведения пациентов с ковидом. Об этом сообщили в администрации города.

С 1 октября все жители с симптомами ОРВИ, которые обратились к врачу, будут бесплатно делать экспресс-тест на антиген к коронавирусу. Он позволяет за 10–20 минут с высокой долей точности диагностировать заражение.

Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания. Таким пациентам сразу назначат лечение, выдадут необходимые препараты, а также согласие на самоизоляцию. Приказ об этом был подписан руководителем департамента здравоохранения Москвы.

Вместе с экспресс-тестированием по-прежнему будут делать ПЦР-тест, уточнили в мэрии.

Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции проводилось в тестовом режиме в июле. У тестов высокая чувствительность — в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР, отметила она.

За минувшие сутки в столице выявили 3993 новых случая заражения коронавирусом, 931 человек был доставлен в больницу.