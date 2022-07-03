Москвичи проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики

Москвичи на сайте «Активный гражданин» проголосовали за место для площади Луганской Народной Республики, участие приняли более 100 тысяч человек. На первом месте с большим отрывом территория около посольства Великобритании.

Горожанам предложили на выбор три локации: территория вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат (вблизи посольства Великобритании), территория вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком (вблизи консульства Германии) или территория вдоль Большого Ржевского переулка вблизи примыкания улицы Малая Молчановка (между посольствами Литвы и Бельгии). Также был вариант, что выбор места должны сделать специалисты. Голосование стартовало в пятницу.

Всего проголосовало 101 129 человек. На первом месте локация вблизи посольства Великобритании, она набрала 58% голосов. За место около посольства Германии отдали 10% голосов, а за территорию между дипмиссиями Литвы и Бельгии проголосовало 14% участников. За то, чтобы отдать этот вопрос на откуп специалистам, голоса отдали 18% человек.

Территория возле американского посольства в Москве получила название «Площадь Донецкой Народной Республики». За это проголосовало 45% из 278 684 участников.