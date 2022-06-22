Площадь в Москве около посольства США назвали в честь защитников Донецка

Территория возле американского посольства в Москве получила название «Площадь Донецкой Народной Республики». Об этом говорится на сайте столичного мэра.

«Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория, муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1–9», — сказано в сообщении.

Уточняется, что новый адрес присвоен «в рамках государственной функции, в соответствии с порядком, который действует в Москве». Ранее американское посольство располагалось в Большом Девятинском переулке. Однако старые адреса уже аннулированы.

Москвичи в рамках проекта «Активный гражданин» поддержали переименование. За него проголосовали около 45% из 278 684 участников. Идею назвать площадь в честь ДНР изначально высказали депутаты Мосгордумы.