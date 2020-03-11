Москвичи попытались дома сделать обрезание годовалому сыну. Что могло пойти не так

Годовалый ребенок попал в одну из московских больниц после обрезания в домашних условиях. Родственники попытались самостоятельно провести операцию, но вмешательство прошло неудачно.

По данным РЕН ТВ, ребенка госпитализировали 8 марта. Издание сообщило, что это произошло в одной из квартир на юго-западе Москвы. Родственники самостоятельно обрезали малышу крайнюю плоть, но вмешательство прошло не по плану. В результате они не смогли остановить кровотечение, которое вызвали своими действиями, и обратились к врачам.

О состоянии ребенка нет никакой информации. Известно, что следователи проводят проверку происшествия. Об этом изданию сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Это не первый случай, когда ребенок попадает в больницу из-за неудачного обрезания, которое проводится на дому. В конце января от этой процедуры пострадал пятилетний мальчик из Севастополя.