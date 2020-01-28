Пятилетний мальчик попал в больницу в Севастополе после обрезания на дому

Ребенка с сильным кровотечением из полового органа доставили в городскую больницу Севастополя № 5 24 января, сообщил сайт kp.ru.

Выяснилось, что родители решили сами провести операцию ребенку, причем в домашних условиях. В итоге они обрезали мальчику крайнюю плоть поздно ночью.

Почему им понадобилось срочно провести операцию, не уточняется. В то же время издание отметило, что мальчик воспитывается в славянской семье. Обычно эту процедуру делают детям иудеев или мусульман.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела против родителей мальчика. Проводится проверка.