Москвичи назвали популярные места для вечерних прогулок в столице

Самым лучшим местом для вечерних прогулок москвичи назвали Парк Горького. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что в системе электронных опросов «Активный гражданин» закончилось голосование за лучший парк для вечерних прогулок.

«По мнению жителей, самый живописный вид на закат в Москве — в Парке Горького, со смотровой площадки арки Главного входа», — отметил столичный градоначальник.

В числе других популярных локаций жители Москвы перечислили павильон у пруда в заповеднике «Царицыно», набережную парка «Фили» и панорамные качели на Ходынском поле.

Хорошо провести время с семьей после тяжелой рабочей недели можно в Московской области. Например, отдохнуть на берегу водоемов и живописных лесов и насладится вкусной едой. В комитете по туризму назвали топ-5 самых комфортных и интересных отелей Подмосковья.