    31 марта 2020, 10:11

    Москвичей временно избавят от платы за капремонт

    Андрей Иванов

    Жители Москвы три месяца не будут платить взносы на капитальный ремонт. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

    Такое решение столичные власти приняли в связи с пандемией коронавируса. Это поможет москвичам пережить непростые времена, связанные с карантином и ограничениями.

    «На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — написал на своем личном сайте Собянин.

    Он отметил, что такое решение приняли по просьбам москвичей. Капремонт создает серьезные проблемы для людей, которые вынуждены круглые сутки сидеть в своих квартирах. Эта мера снизит риски распространения инфекции, так как в домах не будет посторонних.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителей региона освободят от уплаты взносов на капремонт на три месяца. По его словам, это важный шаг, так как в Московской области самая большая в стране программа капитального ремонта, в которую включены более 44 тысяч домов. Да и деньги, которые высвободятся, для многих людей в такой ситуации будут не лишними.

    Власти Москвы и Подмосковья были первыми субъектами РФ в усилении мер по борьбе с коронавирусом. 30 марта в столице и области ввели режим жесткой самоизоляции. Теперь на улицу без нужды выходить нельзя. Этот опыт переняли и в других регионах. К эстафете присоединилось более 20 субъектов РФ.