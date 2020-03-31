Москвичей временно избавят от платы за капремонт

Жители Москвы три месяца не будут платить взносы на капитальный ремонт. Указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Такое решение столичные власти приняли в связи с пандемией коронавируса. Это поможет москвичам пережить непростые времена, связанные с карантином и ограничениями.

«На три месяца — с 1 апреля по 30 июня 2020 года — собственники жилья будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. В многоквартирных домах будут завершены ранее начатые работы, необходимые для обеспечения безопасности и комфорта проживания. Новые объекты пока начинать не будем», — написал на своем личном сайте Собянин.

Он отметил, что такое решение приняли по просьбам москвичей. Капремонт создает серьезные проблемы для людей, которые вынуждены круглые сутки сидеть в своих квартирах. Эта мера снизит риски распространения инфекции, так как в домах не будет посторонних.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителей региона освободят от уплаты взносов на капремонт на три месяца. По его словам, это важный шаг, так как в Московской области самая большая в стране программа капитального ремонта, в которую включены более 44 тысяч домов. Да и деньги, которые высвободятся, для многих людей в такой ситуации будут не лишними.

Власти Москвы и Подмосковья были первыми субъектами РФ в усилении мер по борьбе с коронавирусом. 30 марта в столице и области ввели режим жесткой самоизоляции. Теперь на улицу без нужды выходить нельзя. Этот опыт переняли и в других регионах. К эстафете присоединилось более 20 субъектов РФ.