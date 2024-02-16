Общество 16 февраля 2024, 11:31 Москвичей пригласили на финальные выходные фестиваля «Китайский Новый год» Программу празднования китайского Нового года на выходных анонсировали в Москве РИА «Новости»

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Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

Посетители обучатся национальным играм, встретятся с экзотическими животными и примут участие в увлекательных мастер-классах.

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Московский зоопарк приготовил интерактивную программу, в рамках которой публика сможет узнать о самых уникальных и экзотических представителях китайской фауны. Сотрудники организуют игру, посвященную пандам, во время которой участники смогут узнать множество интересных фактов об этих животных.

В Камергерском переулке состоятся захватывающие мастер-классы. Гости смогут опробовать себя в создании грима для масок Пекинской оперы, проверить свою ловкость в игре на палочках и узнать об истории китайского наряда. Москвичам также покажут представление театра теней и китайские анимационные фильмы.

На Тверской площади 17 и 18 февраля пройдет традиционная чайная церемония. Гостей площадки обучат искусству создания китайских бумажных фонариков, считающихся в Азии символом удачи и защиты от злых духов. В 18:00 участников ждет мастер-класс по изготовлению талисманов из узелков и монеток, которые, согласно учению фэн-шуй, приносят удачу.

Амулеты на удачу также будут раздавать персонажи в национальных костюмах 17 и 18 февраля на городских площадках фестиваля. На Новом Арбате в субботу москвичей научат делать барабаны-погремушки, а в воскресенье — марионетку «дракон» и подобие печенья с предсказаниями в технике оригами.

Москвичей пригласили попробовать традиционные новогодние блюда Китая. В столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии.