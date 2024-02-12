12 февраля 2024, 13:34
Москвичам расскажут о новогодних кулинарных традициях Китая
Москвичей пригласили попробовать традиционные новогодние блюда Китая
Москвичей пригласили узнать больше о кулинарных традициях Китая. Во время празднования китайского Нового года в столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии, рассказали в пресс-службе мэрии.
Так, на рыбном рынке «Москва — на волне» гости узнают секреты китайской кухни и увидят битву шеф-поваров, которые приготовят салаты из морских водорослей с крабами и мидиями и спринг-роллы. Мероприятия пройдут по адресу: Новоухтомское шоссе, дом 2а.
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Также москвичей научат играть в традиционные игры — го, уцзыци и любо. Правила интеллектуальной стратегии, китайских шашек и шахмат объяснят посетителям площадки на Новом Арбате. Здесь же пройдут мастер-классы по изготовлению китайских фонариков, печенья с предсказаниями и хлопушек.
На Тверской площади горожан обучат каллиграфии, а также расскажут о чайных церемониях. Занятия будут идти в 15:00 по будням и в 12:00 по выходным.
Мастерская китайских традиций также откроется в Камергерском переулке. Там покажут азы игры на музыкальных инструментах гучжэн и кунлинг и написания иероглифов.
В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Празднования попали на видео.
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