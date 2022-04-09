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    09 апреля 2022, 02:45

    Москвичей предупредили о вероятных заморозках в конце апреля и мае

    Вильфанд: Москву ждут заморозки в апреле и начале мая

    Полина Созыкина

    Заморозки могут прийти в столичный регион во второй половине апреля или в начале мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал ситуацию ТАСС весной в московском исполнении.

    Москвичей предупредили о вероятных заморозках в конце апреля и мае

    Вильфанд указал на ошибочные мнения о том, что с приходом весны нельзя ожидать заморозков.

    «Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться», — предупредил метеоролог жителей столичного региона.

    Весенняя погода потихоньку доминирует в Москве, однако похолодания вполне вероятны. Иногда заморозки в столице фиксировались в июне, напомнил Вильфанд.

    Врач-иммунолог Владимир Болибок дал совет, как не заболеть в такую переменчивую погоду. Главное — одеваться по погоде, не допускать перегрева и переохлаждения. Также можно принимать витамины или БАДы. Специалист напомнил, что еще высок риск заражения коронавирусом, поэтому следует соблюдать некоторые предосторожности — чаще проветривать помещения.