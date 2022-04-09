Москвичей предупредили о вероятных заморозках в конце апреля и мае

Заморозки могут прийти в столичный регион во второй половине апреля или в начале мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал ситуацию ТАСС весной в московском исполнении.

Вильфанд указал на ошибочные мнения о том, что с приходом весны нельзя ожидать заморозков.

«Статистика говорит о том, что лишь раз в 50 лет не бывает заморозков в апреле и начале мая. Нужно готовиться», — предупредил метеоролог жителей столичного региона.

Весенняя погода потихоньку доминирует в Москве, однако похолодания вполне вероятны. Иногда заморозки в столице фиксировались в июне, напомнил Вильфанд.

Врач-иммунолог Владимир Болибок дал совет, как не заболеть в такую переменчивую погоду. Главное — одеваться по погоде, не допускать перегрева и переохлаждения. Также можно принимать витамины или БАДы. Специалист напомнил, что еще высок риск заражения коронавирусом, поэтому следует соблюдать некоторые предосторожности — чаще проветривать помещения.