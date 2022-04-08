Россиянам рассказали, как не заболеть в переменчивую погоду

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы россиянам, как сберечь свое здоровье в переменчивую погоду. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

По словам специалиста, в первую очередь необходимо одеваться по погоде и заранее застегивать верхнюю одежду при выходе на улицу.

«К счастью, сейчас мы можем отследить погоду не только на день, но и по часам, поэтому можем сориентироваться относительно одежды. При необходимости с улицы зайти в помещение необходимо расстегнуть верхнюю одежду, снять шапку и шарф — это позволит не перегреться. Застегнуться нужно заблаговременно, перед выходом, поскольку от перепадов температур можно „простыть“», — сообщил врач.

Болибок напомнил, что коронавирус, как и другие вирусы, по-прежнему живет среди нас. Чтобы избежать заражения, необходимо вовремя проветривать окна в квартире и в офисном помещении, причем делать это следует при отсутствии людей.

Также людям следует помнить про витаминотерапию. Врач напоминает о существовании БАДов, которые содержат экстракты лекарственных трав и биологические соединения.

«Весной становится больше солнца, увеличивается и индекс ультрафиолета. Это приводит к обострению у людей вируса герпеса. У женщин из-за смены зимней одежды на более легкую может обостриться цистит. Для профилактики острой фазы хронических заболеваний также есть специальные БАДы», — заключил иммунолог.