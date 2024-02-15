15 февраля 2024, 10:08
Москвичей предупредили о сильном снегопаде в четверг
Синоптик Леус: сильный снегопад обрушится на Москву в четверг
Москва попала в полосу атмосферного фронта, в результате чего в четверг, 15 февраля, ожидается серьезный снегопад. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик уточнил, что мегаполис засыплет снегом гряда атмосферного фронта. Погода будет облачная, ожидаются осадки, а местами метель. До 14-15 часов дня может быть ухудшение видимости до 500-1000 метров.
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«Ветер, снег и высокая влажность сделают впечатление от погоды еще более „холодным“», — отметил метеоролог.
По словам Леуса, столбики термометра будут варьироваться между значениями от -9 до -11 градусов, а по Подмосковью — от -7 до -12 градусов.
Порывистый ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление почти не поменяется и достигнет отметки 758 милиметров ртутного столба — выше нормы.
В пятницу, 16 февраля, временами пройдет снег, а температура воздуха опустится до -5…-7 градусов.
Москвичей также предупредили о заморозках на следующей неделе.
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