Москва 14 февраля 2024, 18:25 Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе Синоптик Вильфанд предупредил москвичей о морозах в начале следующей недели РИА «Новости»

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В начале следующей недели в Москве снова станет по-зимнему холодно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, на выходных в столице ожидается потепление до +1 градуса. Несмотря на то, что в ночь на субботу будет холодно, от -11 до -7 градусов, в течение дня столбики термометров поднимутся до нулевой отметки. Тепло будет и в воскресенье — от -4 до +1 градуса.

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Однако уже в понедельник столбик термометра опять поползет вниз.

«В начале следующей недели опять начнется значительное понижение температуры», — сказал Вильфанд.

Днем ожидается от -8 до -3 градусов, ночью столбики термометров покажут от -15 до -10 градусов. Во вторник температура ночью может опуститься еще ниже, достигнув отметок от -17 до -12 градусов.

Почти четверть месячной нормы снега выпадет в Москве в четверг и пятницу. Атмосферное давление также будет выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.