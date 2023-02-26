Общество 26 февраля 2023, 13:04 Москвичей предупредили о риске потери квартиры из-за перепланировки Юрист Крохин: из-за сноса несущих стен владелец может лишиться жилья freepik

Читать 360tv в

В Москве продлили мораторий на назначение штрафов при согласовании уже выполненной перепланировки. В течение этого года владельцам квартир можно легализовать проведенный ремонт. Однако есть запрещенные виды перепланировки и переустройства. Об этом радиостанции Sputnik рассказал юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин.

«Например, снос несущих стен, замена „мокрых“ мест, когда переносят санузел или кухню, перекрытие вентиляции, вынос отопительных приборов на балкон или лоджию. Такое легализовать не удастся», — предупредил юрист.

Реклама

Крохин напомнил, что вынос батареи на балкон может привести к падению температуры во всем помещении, трубы в мороз могут прорваться и кипятком зальет квартиры этажами ниже. Чтобы устранить аварию, коммунальщикам придется перекрыть общее отопление. Из-за сноса несущих стен появятся трещины, а то и больше — здание может обрушиться.

Реклама

По словам юриста, если пренебречь этими правилами, человек попросту может лишиться жилья, но не сразу. Сначала собственнику квартиру выдается предписание в течение полугода устранить незаконную перепланировку. В случае невыполнения квартира уйдет с молотка к другому человеку.

Ранее Минстрой России распространил правила пользования жильем не только на многоквартирные дома, но и на загородную недвижимость. Теперь владельцы частных домов обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости.