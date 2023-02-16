Общество 16 февраля 2023, 12:10 Владельцам домов и дач рассказали о новых штрафах в 2023 году

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Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив в разговоре с изданием Life рассказал, какие штрафы будут распространяться на владельцев домов и дач в 2023 году.

Минстрой распространил правила пользования жильем не только на многоквартирные дома, но и на загородную недвижимость. Теперь владельцы частных домов обязаны согласовывать перепланировку и переустройство своей недвижимости.

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«Сейчас немало случаев, когда контролирующие инстанции получают сигналы о беспокоящем их ремонте от соседей или участкового — и это является поводом для проверки законности ремонтно-строительных работ», — сказал юрист.

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Хозяевам недвижимости грозит штраф 2500 рублей за установленные отклонения между проектной документацией и фактическим состоянием дома. За постройку дома на землях сельхозназначения предусматривается штраф от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 000 рублей.

Штраф за несоблюдение норм постройки размером в 5000 тысяч рублей стал более чем реален. С прошлого года муниципалитеты начали активно использовать дроны для мониторинга территорий, заключил Леськив.