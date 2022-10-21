Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:11 Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

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Проливные дожди накроют Москву в воскресенье. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил метеоролог Александр Шувалов.

До конца недели погода будет «ровной», в пятницу и субботу осадков не ожидается. В воскресенье москвичей ждет ливень, который продлится весь день. Температура воздуха составит +6…+8 градусов.

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Шувалов также отметил, что первые крепкие заморозки до -5 градусов придут в Москву и область 24–25 октября.

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