Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных | 360°

21 октября 2022, 13:11
Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Проливные дожди накроют Москву в воскресенье. Об этом в разговоре с NEWS.ru предупредил метеоролог Александр Шувалов.
До конца недели погода будет «ровной», в пятницу и субботу осадков не ожидается. В воскресенье москвичей ждет ливень, который продлится весь день. Температура воздуха составит +6…+8 градусов.
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Шувалов также отметил, что первые крепкие заморозки до -5 градусов придут в Москву и область 24–25 октября.
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