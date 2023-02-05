Общество 05 февраля 2023, 07:24 Москвичей предупредили о похолодании в начале следующей недели Научрук Гидрометцентра Вильфанд: в Москве в начале недели похолодает до февральской нормы

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Столбики термометров в Москве в начале следующей недели опустится до климатической нормы последнего зимнего месяца. Ощутимо похолодает ночь на вторник — до минус 7-12 градусов. Об этом сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он обратил внимание, что похолодает до вполне нормальных значений февраля. В понедельник ночная температура в Москве прогнозируется от 7 до 9 градусов мороза, по области до -11.

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По словам научного руководителя Гидрометцентра, максимальные дневные температуры от -3 до -5 градусов. Во вторник ночью похолодает до 12 градусов мороза.

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Ранее Вильфанд счел московскую погоду этой зимой парадоксальной. Обычно самыми холодными днями в сезоне считаются 31 января и 1 февраля, но в этом году они были очень теплыми. В первый день последнего месяца зимы температура воздуха поднялась до плюсовых значений.