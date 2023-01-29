Общество 29 января 2023, 04:08 Вильфанд заявил, что 31 января и 1 февраля в Москве будут теплыми Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: самые холодные дни зимы в Москве будут теплыми РИА «Новости»

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Самыми холодными днями в Москве традиционно считаются 31 января и 1 февраля, но в этом году они будут очень теплыми. Температура воздуха будет на 6 градусов выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова привело РИА «Новости».

По мнению синоптика, такая погода «парадоксальна». В последний день января в столице столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. 1 февраля ожидается от -3 до +2 градусов.

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«Если „осреднить“ температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень теплыми», — сказал Вильфанд.

Ранее департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы предупредил водителей о тумане в ночь на 29 января. Кроме того, на дорогах будет гололедица. В такую погоду автомобилистам лучше воздержаться от поездок на дальние расстояния.