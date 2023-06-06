Общество 06 июня 2023, 19:15 Москвичей предупредили о похолодании в конце рабочей недели Научрук Гидрометцентра Вильфанд: с выходных в Москве снова похолодает Unsplash

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На выходных в Москве снова будет холодно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В будни в столице станет немного теплее, но на выходных столбики термометров вновь опустятся до плюс 17-18 градусов. Осадков при этом не ожидается.

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«С выходных в Москве ожидается понижение температуры, ночью — до плюс 4-8, а дневные температуры не достигнут 20», — сообщил Вильфанд.

По словам синоптика, такая температура ниже нормы на четыре-пять градусов и характерна скорее для конца апреля или начала мая.

Теплеть в Москве будет с середины июня: температура достигнет плюс 22-24 градусов.

О переменчивой погоде в течение этой недели москвичей предупредил и руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.