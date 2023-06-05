Общество 05 июня 2023, 15:50 Москвичей предупредили о переменчивой погоде в ближайшую неделю

Читать 360tv в

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал москвичам, какую погоду им ждать на этой неделе.

В понедельник и вторник 5 и 6 июня в столице продолжатся дожди. Небо прояснится только к среде, 7 июня.

Реклама

«Так, понедельник и вторник станут самыми мокрыми днями недели. Но к среде небо должно проясниться. В то же время столбик термометра будет на отметке в 17–19 градусов тепла», — добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летний сезон в Центральной России будет всего на 1,5–2 градуса выше климатической нормы.