Общество 12 февраля 2023, 05:55 Москвичам пообещали теплую погоду в День святого Валентина Научрук Гидрометцентра Вильфанд: в Москве 14 февраля будет тепло и снежно

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В День святого Валентина 14 февраля погода в Москве будет теплой и снежной, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура поднимется выше климатической нормы.

«Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0… −5 градусов. Температура будет выше нормы, на три градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но будет снег», — заявил Вильфанд.

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Снежная погожа будет способствовать увеличению снежного покрова примерно на четыре сантиметра, отметил метеоролог.

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В выходные в столичном регионе ожидается снегопад и метель. Сильный снегопад прогнозировали на вторую половину дня субботы, к воскресенью атмосферное давление повысится, будет идти небольшой снег. Высота сугробов за выходные вырастет до 10 сантиметров.

Вильфанд дал прогноз, когда в центральные регионы России придет весна. Синоптик заявил, что снег будет лежать долго, весна придет не раньше середины апреля, когда установится стабильная температура от +15 градусов.