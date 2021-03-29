Москвичей предупредили о подъеме коронавируса из-за активных прогулок на улице

Хорошая погода может принести в Москву новый всплеск коронавируса. Врач-инфекционист Николай Малышев предупредил, что активные прогулки на улице спровоцируют повышение заболеваемости ковидом.

По мнению Малышева, в Москве через две недели заболеваемость ковидом может вырасти на 10-20%. Подъем спровоцируют прогулки на свежем воздухе в первые теплые выходные.

«Ожидать можно, однако санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно», — сказал Малышев РИА «Новости».

Потепление в столичном регионе началось на прошлой неделе. В понедельник в Москве ожидается до +12 градусов, в Подмосковье столбик термометра может подняться до 13 градусов тепла.

В то же время ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предупредил жителей Центральной России, что в апреле по ночам температура будет опускаться ниже нуля, может идти снег. По его словам, самыми теплыми будут последние дни апреля, а характер погоды будет антициклональный с преобладанием солнечной погоды. Снег должен сойти в центральной части России уже в первой половине апреля.