Жителей Центральной России предупредили о снеге в апреле

Апрель в европейской части России будет теплым, как май, но иногда будет идти снег. Об этом радио Sputnik рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«В начале апреля по ночам ожидается близко к нулю с небольшими заморозками до минус 2-4 градусов в отдельные ночи. Днем воздух может прогреваться до +6…+8 градусов. Во второй декаде месяца температурный фон еще подрастет, ночные значения повысятся до нуля… +2 градусов, а днем можно рассчитывать на +11…+13 градусов», — сообщил Старков.

По его словам, самыми теплыми будут последние дни апреля, а характер погоды будет антициклональный с преобладанием солнечной погоды.

«Но в отдельные дни неизбежны кратковременные осадки, в том числе в твердой фазе в виде снега», — подчеркнул метеоролог и добавил, что снежный покров в Центральной России сойдет почти полностью в первой половине апреля.

На прошлой неделе научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весной и летом этого года температура воздуха в нашей стране будет держаться около и выше нормы.