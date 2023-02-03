Общество 03 февраля 2023, 11:25 Москвичей предупредили о небольшом снеге и оттепели Синоптик Леус: в Москве пройдет небольшой снег, продолжится оттепель РИА «Новости»

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В пятницу, 3 февраля, в Москве прогнозируют облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил синоптик Михаил Леус. Он отметил, что в столичном регионе продолжится оттепель.

«Сегодня столица продолжит ощущать влияние циклона, медленно кружащего над северо-западом страны. Он сохранит в регионе облачную погоду», — пояснил Леус.

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Синоптик обратил внимание, что на дорогах и тротуарах будет скользко из-за гололедицы.

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Температура воздуха будет в пределах −1…+1 градуса, по области — −3…+2. Ветер будет дуть южный, три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 742 миллиметра ртутного столба. Этот показатель ниже нормы, отметил синоптик.

Леус отметил, что в субботу в Москве прогнозируется небольшой снег, гололедица и 0…−2 градуса.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какой погоды ждать жителям столицы в последний месяц зимы.