Общество 02 февраля 2023, 16:31 Метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, какой погоды ждать москвичам в феврале

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Первая половина февраля в Москве и Московской области будет достаточно теплой и немного снежной. Об этом Pravda.Ru рассказала метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, первая половина февраля будет умеренно морозной, столбик термометра не опустится ниже отметки -8 градусов днем. Также может идти небольшой снег.

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«Для первой половины февраля еще характерны такие морозцы. В ночные часы температура будет колебаться где-то в пределах -10... -15 градусов. Это самое низкое, что ожидается до середины месяца. А дневная температура тоже будет отрицательная, где-то в пределах -3... -8», — отметила эксперт.

В целом в феврале будет больше солнца, и погода установится комфортная. По мнению метеоролога, это верный признак скорой весны.